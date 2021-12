Elezioni a Genova, Sanna: "Italia Viva deve decidere da che parte stare"

di Marco Garibaldi

"Vedo nel Partito Democratico un percorso molto lineare: trovare chi saranno i compagni di avventura, lavorare al programma e poi trovare il nome del candidato"

"È Italia Viva che deve decidere da che parte stare", sono le parole di Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.

Sul nome del candidato sindaco che andrà a sfidare l'uscente Marco Bucci, Sanna risponde:

"Il Partito Democratico nelle scorse settimane ha già avuto degli incontri con coloro che in questo momento stanno facendo un percorso in consiglio regionale per cercare di capire quale sarà la strada per le prossime amministrative. Si è arrivati da un congresso provinciale dopo circa due mesi e mezzo che ha messo sul tavolo temi e proposte per la città. Nella giornata di domani ci sarà la prima conferenza programmatica che sarà un primo momento per poi riuscire a chiudere quello che sarà il perimetro della coalizione e per poi lavorare sul nome del candidato.

Prima si chiude il perimetro, si parla di futuro della città e si crea un programma che sia sostenibile nei prossimi cinque anni. Il futuro della città passerà da noi e per questo ci stiamo preparando per affrontare questa campagna elettorale con persone che siano all’altezza di avere questa responsabilità. Vedo nel Partito Democratico un percorso molto lineare: trovare chi saranno i compagni di avventura, lavorare al programma e poi trovare il nome del candidato".