Elezioni 25 settembre, ha scelto anche Fratelli d'Italia: capilista Matteo Rosso e Roberto Menia

Fratelli d'Italia ha scelto i candidati in Liguria per le elezioni del prossimo 25 settembre. Al partito di Giorgia Meloni è toccata anche la facoltà di indicare un nome per l'uninominale: scelta caduta sull'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, che correrà per il Senato nel collegio di Ponente.

Per quanto riguarda i listini del proporzionale, alla Camera guiderà l'elenco il commissario regionale Matteo Rosso: con lui in lista la vicesindaca della Spezia Maria Grazia Frijia, il commissario provinciale del partito, Claudio Cavallo, e un'altra spezzina: Costanza Bianchini.

Al Senato, invece, sarà in cima al listino il friulano Roberto Menia, già sottosegretario all'ambiente in un governo Berlusconi ed ex esponente di Alleanza Nazionale. Con lui in corsa l'assessore regionale Simona Ferro e l'ex consigliere comunale di Genova Alberto Campanella.