Elezioni 25 settembre, ecco gli uninominali del centrodestra: ci sono Roberto Bagnasco e Gianni Berrino

Anche il quadro delle candidature del centrodestra per i collegi uninominali della Liguria è completo. Alcuni nomi erano già noti: per la Camera dei deputati Edoardo Rixi (Lega) rappresenterà la coalizione nel collegio di Ponente, Ilaria Cavo e Sandro Biasotti (Noi Moderati) sono stati scelti per i collegi di Genova Ponente e Genova Levante, Roberto Bagnasco (Forza Italia) correrà nel collegio di Levante.

Per il Senato, invece, ecco un nome di Fratelli d'Italia per il Ponente: il candidato è Gianni Berrino; la leghista Stefania Pucciarelli, invece, concorrerà per il seggio uninominale a Levante. Escluso, dunque, il rappresentante dell'Udc Umberto Calcagno, dato per ieri in pole per uno dei collegi rimasti vacanti.

Giovanni Toti, esponente di Noi Moderati e presidente di Italia al Centro, ha sancito con un tweet la chiusura della partita sulle candidature: "In bocca al lupo agli amici Ilaria Cavo, Stefania Pucciarelli, Roberto Bagnasco, Gianni Berrino, Sandro Biasotti, Edoardo Rixi, candidati nei collegi uninominali della nostra regione alle prossime elezioni politiche. Saremo al vostro fianco per portare a Roma quel modello Liguria che sarà prezioso per far crescere tutto il Paese".