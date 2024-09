Economia: Ital Brokers, Tiziano Migliorino nuovo direttore generale

Ital Brokers, una delle principali realtà italiane nel settore del brokeraggio assicurativo, ha ingaggiato Tiziano Migliorino (nella foto) come Direttore Generale e Responsabile della Trasformazione del Business. Con una vasta esperienza internazionale nel campo assicurativo e una carriera iniziata a Londra presso alcuni dei principali player del settore, Migliorino porta con sé competenze manageriali e una profonda conoscenza del mercato internazionale.

Nato nel 1980, Migliorino ha conseguito una laurea in Gestione aziendale dello sport all’Università Parthenope di Napoli e un Master in Marketing e Diritto dello Sport all’Università degli Studi di Teramo. Con oltre 15 anni di esperienza nel Regno Unito, Tiziano Migliorino ha lavorato come Lloyds Underwriter presso Markel International, per poi passare al brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità presso Guy Carpenter e Miller Insurance.

Nel 2021, Migliorino è stato nominato Managing Director di Celeritas Insurance Broker, dove ha contribuito alla creazione e gestione di diverse MGAs in Europa. Nel suo ultimo incarico, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale per Funk Italia.

A proposito del suo nuovo ruolo, Tiziano Migliorino ha dichiarato: “È un onore essere stato scelto da Ital Brokers come Direttore Generale e Responsabile Business Transformation. Ital Brokers è una realtà storica nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano ed è un player di assoluto prestigio. Con tutto il team di Ital Brokers condivido la passione per la nostra professione e la dedizione assoluta per i nostri clienti. L’ambizioso progetto che il management e la nuova proprietà hanno in programma nei prossimi anni è qualcosa di unico nel nostro settore. In un’industria dominata dai grandi Gruppi Internazionali, Ital Brokers si propone come vera forza di contrapposizione, e con una proprietà formata al 100% da gruppi industriali italiani, siamo in pole position per qualificarci come il Campione Italiano delle assicurazioni.”

Luca Garella, Presidente di Ital Brokers, ha commentato: “Diamo il benvenuto a Tiziano che porta in Ital Brokers un grande bagaglio professionale di competenza e di contenuti da mettere al servizio dei nostri clienti. Ital Brokers continua nel suo processo di crescita e consolidamento nel servizio all’impresa e alle istituzioni italiane, offrendo soluzioni innovative e su misura per un mercato sempre più complesso ed in continua evoluzione.”