Economia circolare, materiali antichi e nuovi usi per il trend eco-friendly nell'arredo

Con l'arrivo della primavera torna la voglia di rinnovare gli ambienti domestici e sfruttare al meglio gli spazi esterni. Casaidea 2025, la fiera dell'abitare in corso a Roma fino al 30 marzo, celebra la sua 50a edizione con le ultime tendenze del settore, tra design, sostenibilità e artigianato d'eccellenza.

Colori e materiali - Il comfort e il design guidano le scelte per gli interni, con tonalità naturali come terracotta, argilla e verde salvia abbinate a neutri come beige e grigio chiaro. Tornano anche i colori gioiello, con sfumature ispirate a smeraldi, zaffiri e ametiste. La matericità diventa protagonista con rivestimenti di pregio, finiture bronzo e cristalli che esaltano lo stile tailor made. Gli specchi con cornici in metallo bronzato si trasformano in veri e propri elementi d'arredo, ampliando gli spazi con un tocco di raffinatezza.

Sostenibilità - Cresce l'attenzione per i materiali eco-friendly, con fibre naturali, ceramiche a basso impatto ambientale e lavorazioni che riducono gli sprechi. Un esempio è un laboratorio tessile che, giunto alla terza generazione, utilizza lino e cotone di qualità e impiega materiali destinati allo scarto per creare tappeti artigianali. Anche il legno recuperato trova nuova vita in complementi d'arredo unici, come tavoli, piatti doccia e librerie realizzate con resina e inserti in acciaio.

Spazi multifunzionali - Gli ambienti interni ed esterni si fondono, diventando sempre più versatili per adattarsi alle esigenze di convivialità, famiglia e lavoro. Nell'arredo outdoor prevalgono i colori naturali e le superfici materiche, con soluzioni ergonomiche per il relax. Tra le novità, gli arredi in pietra lavica dipinta e i tavoli in Neolith, un materiale innovativo che combina estetica e resistenza, con decorazioni a mano libera per un tocco personalizzato.

Tradizione e innovazione - Casaidea 2025 non è solo una vetrina per le novità del settore, ma anche un'occasione per valorizzare la maestria artigianale italiana. "La missione della fiera è promuovere l'eccellenza del Made in Italy, anticipando le tendenze dell'arredamento", spiega Massimo Prete, presidente di MOA Società Organizzativa. Un impegno che prosegue dal 1975, con eventi dedicati all'innovazione e alla tradizione dell'abitare.

