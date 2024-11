Ecomondo Rimini, un impegno concreto per la sostenibilità

Ecomondo si impegna concretamente non solo a mostrare le migliori pratiche di sostenibilità, ma anche ad implementarle attivamente nell´organizzazione dell´evento stesso. Questo impegno si riflette in ogni aspetto della manifestazione, dalla progettazione dello spazio espositivo alle iniziative di sensibilizzazione, facendo della fiera un esempio tangibile di evento sostenibile.





LA SOSTENIBILITÀ DEL QUARTIERE FIERISTICO

Il quartiere fieristico di Rimini, che ospita Ecomondo, è un modello di struttura a basso impatto ambientale. Premiato con il prestigioso riconoscimento internazionale Elca ´Edilizia e Verde´ di Norimberga, il quartiere vanta 160.000 mq di aree verdi con oltre 1.500 piante e 30.000 mq di tappeti erbosi. L´attenzione all´ambiente si manifesta anche nell´illuminazione: i padiglioni sono dotati di grandi finestre e lucernai a soffitto che consentono un´illuminazione prevalentemente naturale, integrata da 850 proiettori a LED che garantiscono una riduzione dei consumi del 66% e un risparmio energetico annuo di 720.000 kWh.

La gestione sostenibile delle risorse idriche è un altro punto di forza del quartiere. Le grandi fontane sono tutte a ricircolo d´acqua e, nei periodici svuotamenti, l´acqua viene trattata e riutilizzata per l´irrigazione delle aree verdi. Nelle toilette, i gettiti d´acqua sono a pressione controllata, contribuendo a un risparmio totale di 23 milioni di litri d´acqua all´anno.

L´impegno per la sostenibilità energetica si concretizza negli impianti fotovoltaici integrati nelle coperture delle strutture. Dal 2022, IEG dispone di una potenza installata totale di 7.525 kWp tra Rimini e Vicenza, con una produzione di energia elettrica pulita di 8,5 milioni di kWh, equivalente al fabbisogno di 2.982 famiglie e che risparmia all´ambiente 4,5 milioni di tonnellate di CO2.





LE INZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Ecomondo va oltre la gestione sostenibile dell´evento, promuovendo attivamente iniziative di sensibilizzazione e formazione. Tra queste, spicca la collaborazione con la Water Defender Alliance, che ha portato all´installazione di un dispositivo Trash Collec´thor nel porto di Rimini per la cattura di rifiuti galleggianti. L´evento offre anche tour educativi per le scuole, che nel 2023 hanno coinvolto 2.756 studenti di 58 istituti.

Inoltre, Ecomondo collabora con Rippotai per la produzione di lanyard in carta realizzati a mano nella cartiera ManoLibera interna alla casa circondariale di Forlì.



LE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ

L´impegno di Ecomondo per la sostenibilità è riconosciuto da certificazioni internazionali, che attestano l´adozione di standard elevati in diversi ambiti della gestione aziendale e degli eventi:

ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale: certifica l´impegno nel minimizzare l´impatto ambientale delle proprie attività, dalla riduzione dei rifiuti al risparmio energetico.

ISO 45001 - Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro: riconosce l´adozione di un sistema di gestione che garantisce elevati standard di sicurezza e salute per i lavoratori e i visitatori dell´evento.

ISO 20121 - Sistema di Gestione degli Eventi Sostenibili: Specifica per il settore degli eventi, attesta l´organizzazione dell´evento secondo principi di sostenibilità, considerando gli impatti economici, ambientali e sociali in tutte le fasi dell´organizzazione

Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022: ottenuta per l´impegno di IEG nel promuovere la parità di genere all´interno dell´organizzazione, garantendo pari opportunità, equità salariale e un ambiente di lavoro inclusivo.

Queste certificazioni non solo testimoniano l´impegno concreto di IEG verso la sostenibilità, ma forniscono anche un quadro di riferimento per il miglioramento continuo delle pratiche aziendali e dell´evento stesso. Rappresentano un valore aggiunto significativo, dimostrando agli stakeholder e ai partecipanti che Ecomondo non si limita a promuovere la sostenibilità, ma la mette in pratica in ogni aspetto della sua organizzazione.