Draghi a Genova, Danesi: "Discorso concreto e razionale, come piace a noi imprenditori"

di Marco Innocenti

Così l'amministratore delegato di Psa Italia dopo aver ascoltato l'intervento del Presidente del Consiglio a Palazzo San Giorgio

C'era anche Gilberto Danesi, amministratore delegato di Psa Italia, a Palazzo San Giorgio per la visita a Genova del Presidente del Consiglio Mario Draghi. "Il discorso di Draghi - ha commentato Danesi all'uscita dal palazzo sede dell'Autorità portuale - è stato un segnale di apertura importante per quello che la città di Genova sta realizzando, un discorso concreto e razionale come piace a tutti gli imprenditori".

"Genova - ha aggiunto Danesi - col Ponte Morandi purtroppo è stata un modello di realizzazione veloce del nuovo viadotto ma questo modello dev'essere un riferimento per tutti gli altri progetti d'Italia compresi nel Pnrr. Nel nostro terminal, ad esempio, gli investimenti del Piano permetteranno la realizzazione di 6 binari esterni da 750 metri che ci permetteranno di avere treni standard europei per raggiungere la Pianura Padana ma anche il sud della Germania, l'Austria e la Svizzera".