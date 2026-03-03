Doppio appuntamento con il Conservatorio Paganini: omaggio al Rinascimento e concerto per le Borse di Studio

Due serate all’insegna della grande musica tra arte, memoria storica e valorizzazione dei giovani talenti. Il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova presenta due importanti eventi in programma il 4 e il 10 marzo, che celebrano il repertorio rinascimentale e barocco e l’eccellenza degli studenti premiati per l’anno accademico 2024/2025.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo alle ore 21 nella chiesa di Santo Stefano. La serata nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio e l’Accademia Ligustica di Belle Arti, in un dialogo tra musica e arti figurative. Il concerto rende omaggio al celebre dipinto “Martirio di Santo Stefano” di Giulio Romano, conservato proprio nella chiesa genovese, evocando attraverso le sonorità dell’epoca l’atmosfera del Rinascimento.

Ad aprire la serata sarà la giovane soprano Francesca Greco, al suo esordio nel ruolo di cantante, accompagnata al clavicembalo dal maestro Fabrizio Callai, presidente del Conservatorio. Il programma propone musiche di Dietrich Buxtehude, Alessandro Grandi, Giacomo Carissimi e Alessandro Stradella, in un percorso dedicato al repertorio tardo-rinascimentale e barocco.

A seguire si esibirà l’Orchestra d’Archi Giovanile del Conservatorio, Paganini Junior Chamber Orchestra, coordinata dal maestro Riccardo Sasso. Il programma sarà dedicato ad Antonio Vivaldi nel giorno del suo compleanno, con un Concerto per due violoncelli e altri concerti per violino, archi e basso continuo tratti dalle celebri “Quattro Stagioni”. L’orchestra, composta da giovani studenti delle classi di strumenti ad arco, è attiva dal 2022 come laboratorio orchestrale e ha già maturato importanti esperienze formative e artistiche.

Il secondo evento si terrà martedì 10 marzo alle ore 21 nel Salone di Villa Sauli Bombrini, con il Concerto di premiazione delle Borse di Studio 2024/2025. La serata vedrà la partecipazione dei donatori e dei vincitori, che si esibiranno in un breve concerto conclusivo.

Tra i premiati figurano Enrico Pisani (violino), Jing Jiachen e Hui Leqi (canto), Alessandro Baldini, Luca Benaglia, Elias Bruno Urbina, Nicolò Rossi e Davide Joseph Battarino (pianoforte), Yesenia Vicentini (viola) e Andrea Bergamasco. Le borse di studio sono intitolate a Enzo Marani, Fondazione Vincenzo Longo e Clara Rubbi, Giuseppe Ponta, Zonta Club Genova, Renzo Mantero e Nicolò Gatti, oltre al riconoscimento dell’Associazione Amici della Cina.

Dopo il 20 marzo riprenderanno concerti e masterclass, con un calendario che sarà reso noto nelle prossime settimane. Per informazioni è possibile contattare il Conservatorio Paganini al numero 010 3620747 o consultare il sito ufficiale dell’istituto.

