Donna aggredita da un rottweiler nell'imperiese: è grave all'ospedale Santa Corona

Una donna di 53 anni è stata aggredita da un cane rottweiler nel pomeriggio di oggi, in strada Fullavin a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia): è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La signora ha riportato lacerazioni alla testa, all'addome, alle spalle e alle braccia. Per consentire i soccorsi, i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane ferendolo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con carabinieri, vigili del fuoco ed elisoccorso. A quanto si apprende, l'animale sarebbe di proprietà del fratello dell'aggredita, che in questi giorni si trovava in ferie. La sorella si era impegnata ad accudire il cane. Per motivi tuttora in fase di accertamento, il cane l'ha aggredita. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini allarmati dalle urla della donna. Il cane si è dimostrato aggressivo anche nei confronti dei soccorsi, impendendo loro di avvicinarsi alla donna e a quel punto i carabinieri sono stati costretti a esplodere un colpo di pistola ferendo l'animale. Con un elicottero la donna è stata trasferirla dall'eliporto dell'ospedale Saint Charles di Bordighera all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Imperia).