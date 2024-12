Donazione del Principe Pallavicino al Gaslini, la notizia fa il giro del mondo: "L'ospedale ha trovato il suo benefattore"

Una notizia che ha fatto il giro del mondo, un gesto che ha colpito il cuore di molti. Lo scorso 3 dicembre, durante il Gala del Principe Domenico Antonio Pallavicino organizzato da Edizioni Liguri – TN Events & Media, a Palazzo della Borsa ha avuto luogo la cena a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione Gaslininsieme.

Solidarietà - Un evento che ha fatto da palcoscenico al gesto del Principe Pallavicino, che ha voluto devolvere una donazione di 350 mila euro per la realizzazione delle 5 sale parto fisiologico comprensive delle isole neonatali e dei 4 punti per assistenza neonatale intensiva e specifica, dedicati all’assistenza e alla stabilizzazione dei neonati appena nati, in caso di problematiche e patologie, che saranno all’interno del blocco operatorio del nuovo Padiglione Zero dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un regalo di Natale anticipato che scalda il cuore e rappresenta un segno di speranza in un momento di rinascita.

Virale - La notizia ha fatto il giro del mondo finendo non solo su giornali e siti web della cronaca locale, ma anche fra le pagine della stampa nazionale.

Scrive la Repubblica: "Cospicua donazione da 350.000 euro consegnata all'ospedale pediatrico di Genova, Giannina Gaslini, da parte del principe Domenico Antonio Pallavicino. Le risorse saranno utilizzate per realizzare cinque sale parto fisiologico comprensive delle isole neonatali e di quattro punti per assistenza neonatale intensiva e specifica, che sorgeranno all'interno del futuro padiglione zero. La cerimonia di consegna del contributo a Gaslininsieme (ente del terzo settore nato per raccogliere fondi destinati all'ospedale) è avvenuta nel corso di una "charity dinner" per oltre cento persone al palazzo della Borsa, con ospite Gigi D'Alessio"

Notizia che compare anche sulle pagine de IL SECOLO XIX, edizione del 3 dicembre: "Progetto nuovo Gaslini, via alle donazioni in città

Il principe fa da apripista. Evento con Gigi D’Alessio per sostenere il restyling dell’ospedale pediatrico Pallavicino stacca un assegno da 350 mila euro: servirà a realizzare le sale parto"

Si legge sulla rivista Dipiu: "Adesso l'ospedale dei bambini di Genoa ha trovato il suo principe benefattore". E sul settimanale 'Oggi': "A Palazzo della Borsa a Genova, D'Alessio e la Brandi per aiutare l'ospedale. Gala Gaslini: 350mila euro per la sala parto"

Non solo carta stampata e digitale, la notizia finisce anche in tv, nell'edizione serale del 2 dicembre del TG Regione della Rai: "Dal Principe Pallavicino 350mila euro al Gaslini (GUARDA QUI)

Si legge su Gaeta.it: "Il finanziamento generoso del Principe Pallavicino si propone di dotare il nuovo Padiglione Zero dell’Istituto Giannina Gaslini di strutture all’avanguardia per supportare i piccoli pazienti e le loro famiglie. Le nuove sale parto, oltre ad avere isole neonatali dedicate e punti di assistenza per neonati in difficoltà, mirano a garantire un ambiente accogliente e funzionale. Queste moderne strutture sono progettate per affrontare problematiche neonatali di varia entità e supporteranno i medici nell’assistenza di casi complessi e urgenti"

