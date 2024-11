Domenica 1 dicembre doppio appuntamento con il Festival itinerante Le Vie dei Canti al Circolo Autorità portuale di via Albertazzi dalle ore 11 con “A fil di voce”, laboratorio di canto per chi vuole cantare il Trallalero con Paolo Besagno e nel pomeriggio dalle 15.30 concerto con i Giovani Canterini di Sant’Olcese, il Gruppo Spontaneo Trallalero e La Squadra, tre squadre di bel canto popolare che con i loro concerti e la partecipazione ai Festival portano il nome di Genova e il Trallalero, canto tipico della nostra città, in Italia e in Europa. Ultimo appuntamento di un'edizione che ha visto sempre soldout a ogni evento con un pubblico sempre più fidelizzato che ci sostiene.

“Genova canta il tuo canto è uno degli appuntamenti diventato ormai tradizionale nel programma del Festival -dichiara Laura Parodi direttrice artistica del Festival Le vie dei canti -la prima domenica di dicembre di ogni anno nel Circolo di via Albertazzi, importante punto di riferimento culturale per la nostra città, i gruppi di Trallalero si esibiscono in un evento molto atteso dal pubblico. Ringraziamo il Presidente Danilo Oliva e tutti coloro che valorizzano questo luogo di aggregazione con il loro lavoro per il loro sostegno. Quest’anno abbiamo aggiunto anche un laboratorio di canto che è una forma di aggregazione importante e un’occasione discoperta di ciò che praticarlo può mettere in moto a livello personale e l’energia che dà. Il Gruppo Spontaneo Trallallero- associazione che si occupa della parte organizzativa del Festival – di cui faccio parte, da40 anni propone nei suoi appuntamenti tutte le Squadre di canto contribuendo a farlo conoscere e creare sinergie con altri gruppi musicali e organizzatori di Festival e operatori culturali in uno scambio e arricchimento reciproco. Il Comune ci ha sempre sostenuti ma sarebbe ideale avere anche una sede fissa in centro città per poter avere un punto di riferimento per tutti i turisti e appassionati che ci seguono”, lancia l’appello Parodi.

Il Festival, che fa parte del circuito Genova dei Festival del Comune di Genova, è organizzato dall’associazione Gruppo Spontaneo Trallalero in collaborazione con i diversi partnere riesce a portare ogni anno, in palcoscenici ogni volta diversi della nostra città, un pubblico sempre più numeroso e fidelizzato.

In occasione del 70’ anno dalla spedizione del grande etonomusicologo Alan Lomax in Italia nel 1954, in collaborazione con la Fondazione Lomax di New York, come immagine del Festival è stata scelta una delle fotografie realizzate da lui proprio allora. Il suono che dalla Terra si proietta verso il cielo.

La causa che Le Vie dei Canti sostiene è dedicata all’associazione La Piuma di Forte Tenaglie sulle alture di Genova che promuove l’incontro tra persone come occasione, a volte unica, di aiuto e di crescita reciproci. La Piuma, nel nome e nel logo, rievoca questa idea di prossimità verso gli altri ed il mondo, con rispetto e leggerezza. Tutti gli eventi sono a ingresso libero