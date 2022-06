Dl Elezioni, bocciato emendamento presentato dal gruppo di Toti: "Miopia da parte del Governo"

di Giorgia Fabiocchi

A votare a favore Giorgia Meloni, con il suo gruppo parlamentare, e Azione di Carlo Calenda. Ringraziati entrambi dal presidente ligure

Il gruppo alla Camera che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti ha presentato nella giornata di oggi, mercoledì 22 giugno ndr, un emendamento sul Dl Elezioni che Montecitorio ha bocciato. Questa la reazione in serata del governatore ligure.

"La miopia della maggioranza di Governo, e del Governo stesso, circa la crisi complessiva rilevata oggi dal voto alla Camera sul Dl Elezioni è quanto meno sconcertante. L’idea dei principali partiti di blindare il sistema politico italiano, in piena decadenza come dimostra la storia di questa legislatura, impedendo di fatto la presentazione di nuove forze politiche alle prossime elezioni, dimostra, al di là di ogni dichiarazione, la volontà dei partiti di blindare la propria classe dirigente e di costringere la volontà degli elettori. Che ciò avvenga all’indomani di un voto che ha penalizzato quasi tutti i partiti tradizionali a favore di forze nuove e civiche è un conclamato ulteriore segno di miopia. Una miopia che sta uccidendo il sistema della rappresentanza, già duramente provato. La posizione del Governo in aula, un Governo che dovrebbe traghettare il Paese fuori da una crisi di sistema, è ancora più incomprensibile. Ognuno oggi è in grado di valutare, voto alla mano, chi crede nel rinnovamento dell’Italia e chi invece cerca di salvare la propria poltrona escludendo gli altri dalla dialettica democratica. Ringrazio Giorgia Meloni, i suoi parlamentari e Azione, gli unici ad aver appoggiato le nostre posizioni, per lo spirito di democrazia e libertà dimostrato, sostenendo i nostri ordini del giorno".