Disability Card, Genova sarà il prima grande città italiana ad attivarla

di Marco Innocenti

Stop a certificati cartacei per attestare il proprio status ma anche agevolazioni tariffarie per trasporti, cultura, educazione e sport

Genova prima di tutte. Il capoluogo ligure è infatti la prima grande città italiana ad avviare l'iter per l'adozione della Disability Card, la Carta Europea della Disabilità. Si tratta di una carta che permetterà di accedere ad una serie di servizi ma che, prima di tutto, permetterà di abbattere molta della burocrazia oggi richiesta anche solo per attestare la propria condizione di disabilità. La Carta infatti, grazie ad un semplice QR Code, sostituisce ogni tipo di verbale e di documento cartaceo emesso dall'amministrazione per certificare lo stato di disabilità della persona. In più, la Carta consentirà l'accesso a servizi pubblici e privati come ad esempio i trasporti, o ad agevolazioni tariffarie, come ad esempio l'ingresso gratuito nei musei.

Una volta avviato l'iter, che parte oggi con la firma della manifestazione d'interesse da parte del Comune di Genova, entro breve tempo sarà già possibile richiedere la Carta presso gli sportelli dell'Inps. La Carta, inizialmente, sarà un documento plastificato che verrà inviato al domicilio della persona, poi diverrà in formato digitale e sarà sempre gratuita.

"E' un bel progetto che rappresenta una sifda raccolta anche dal Comune di Genova - ha spiegato il ministro per le disabilità Erika Stefani, presente a Genova per la firma - Si tratta di una tessera che non solo ha in sé un carattere di semplificazione ma può anche essere arricchita di contenuti da parte delle amministrazioni locali, creando così un focus di energie e sensibilizzazione di cui il mondo delle disabilità ha bisogno".

"Ci sarà il City Pass automaticamente caricato nella Card e il trasporto - ha detto anche il sindaco Marco Bucci - non solo per la scuola e il lavoro ma anche per lo sport, l'educazione e la cultura. Un servizio che la città di Genova mette in campo per prima fra le grandi città ma mi auguro che in molte amministrazioni vogliano seguire il nostro esempio al più presto".