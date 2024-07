Dimissioni Toti, Giampedrone: "Elezioni entro 90 giorni come prevede lo statuto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le elezioni ci saranno entro 90 giorni perché così prevede il nostro statuto". Lo ha detto l'assessore Giacomo Giampedrone in Regione Liguria, dopo le dimissioni di Giovanni Toti.

"Questo è l'ennesimo sacrificio che compie per la nostra Regione. Ci auguriamo che possa tornare al piu presto un uomo libero, quindi che possa tornare con noie a valutare il suo futuro è un momento difficile per lui soprattutto per tutti noi ma anche din grande orgoglio". Lo ha detto l'assessore Giacomo Giampedrone, amico e fedelissimo dell'ex governatore Giovanni Toti, dopo aver consegnato la lettera di dimissioni all'Ente. "Abbiamo deciso di confermare l'inaugurazione della Via dell'Amore (lo storico sentiero delle Cinque Terre chiuso da molti anni, ndr). E' un'opera straordinaria - ha detto Giampedrone - voluta fortemente da lui come presidente e come commissario per la lotta al dissesto".

"Non vedo Giovanni Toti da una settimana. L'ho visto sempre sereno, forte e convinto di aver lavorato solo ed esclusivamente nell'interesse della Liguria e dei liguri. Ovviamente lo diciamo con grande rispetto nei confronti della magistratura ma con grande e assoluta fermezza rispetto al percorso politico straordinario di questi nove anni". Lo ha detto l'assessore Giacomo Giampedrone stamani dopo aver consegnato all'Ente la lettera di dimissioni del governatore Toti. Sull'ipotesi che la Lista Toti si ripresenti alle elezioni, Giampedrone ha detto che "non è un argomento di cui parliamo adesso perché siamo concentrati sulle dimissioni del presidente e sul suo, speriamo presto, ritorno alla libertà che è importante per tutti noi".