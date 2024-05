Diga Genova, Muzio (FI): "Consiglio regionale deve fare scelte politiche, non esprimere pareri tecnici"

“Il gruppo di Forza Italia, che mi onoro di rappresentare in Consiglio Regionale, ritiene necessario portare avanti le opere strategiche per lo sviluppo e la crescita della Liguria e dell’intero Paese. Per questo oggi, in coerenza con questa volontà, ci assumiamo la responsabilità politica di dare seguito al provvedimento relativo al mutuo per la nuova diga di Genova. Noi consiglieri regionali non siamo chiamati ad emettere pareri tecnici su quest’opera, ai quali provvedono i soggetti e gli organi competenti e a ciò deputati, ma a scegliere se un’infrastruttura come questa debba o no essere sviluppata, e quindi se la gara per la seconda fase debba essere realizzata. Di fronte a questa scelta ognuno di noi, in ragione del ruolo che riveste e della responsabilità affidatagli dai cittadini attraverso il voto, deve prendere una posizione chiara e netta. Io credo che sia questo il compito della politica, non sostituirsi a chi ha la competenza ed il ruolo di espletare tutte le verifiche tecniche sull’opera”. E’ quanto ha dichiarato quest’oggi in Consiglio Regionale il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio.

“Vorrei poi precisare – ha proseguito Muzio – che i 57 milioni di euro massimi erogabili sono un contributo cosiddetto ‘marginale’, per cui la Regione potrebbe ridurre il proprio apporto economico per una cifra pari ai ribassi d’asta realizzati a seguito dell’affidamento dell’appalto. Si potrebbe persino arrivare al possibile azzeramento del valore del finanziamento medesimo, come già accaduto nella prima fase della nuova diga foranea, quando l’analogo contributo regionale di 57 milioni di euro, anch’esso a carattere marginale, venne definanziato per i ribassi d’asta realizzati in sede di gara”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.