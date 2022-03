Diga Foranea, l'ok della commissione Via fa felice Spinelli: "Un giorno storico per Genova"

di Edoardo Cozza

Il parere, arrivato 15 giorni prima del termine previsto, anticipa il decreto: iter quasi concluso. Il terminalista a Telenord: "Saremo un vero porto europeo"

"Questa è una giornata praticamente storica per Genova, ora finalmente possiamo pensare di diventare un porto europeo": così Aldo Spinelli commenta a Telenord la notizia del parere positivo della commissione Via-Vas del ministero della transizione ecologica sulla diga foranea, uno dei passaggi burocratici più complessi e temuti.

Il parere della commissione del Mite è arrivato con largo anticipo: ben 15 giorni prima dei termini previsti. Questo grazie all'inserimento della diga nella lista delle dieci opere che hanno potuto usufruire di una speciale procedura, come previsto dal decreto semplificazioni. Ora restano pochi passaggi: il decreto ministeriale che arriverà a breve, il bando per la realizzazione dell'opera ma l'iter è ormai in dirittura d'arrivo ed entro pochi mesi i lavori potrebbero effettivamente iniziare: "Ed era ora - spiega ancora Aldo Spinelli - visto che è un'opera che doveva vedere la luce trent'anni fa. Di questa accelerazione dobbiamo essere grati al presidente del consiglio Draghi, che quando è venuto a Genova ne ha capito l'importanza ed è stato concreto e di parola. E un grazie va detto anche al ministro Cingolani".

Spinelli ha parole di elogio anche per i protagonisti locali: "Signorini, Bucci e Toti hanno lavorato bene per ottenere questo risultato: ora si deve procedere subito coi lavori che permetteranno al nostro porto di arrivare davvero ai livelli di quelli del nord Europa". Per competere davvero, però, non basterà la diga foranea: "Servirà anche portare a termine gli investimenti ferroviari, come quello sul Terzo Valico: dobbiamo aumentare la capacità di trasporto di almeno il 30 per cento" conclude il terminalista.