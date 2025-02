Diga e tunnel subportuale, aumentano i poteri del Commissario Bucci grazie a emendamento del Governo: "Sveltirà le procedure"

Un commissario con super poteri: non è la trama di una nuova serie Netflix ma la novità arrivata dal Parlamento, dove è stato approvato un emendamento proposto dalla Lega al famoso " decreto Milleproroghe" che amplia i poteri commissariali di Bucci su diga foranea e tunnel subportuale. "Un emendamento che serve per accelerare alcune procedure, per esempio la gara" ha dichiarato il presidente di Regione Liguria.

I poteri - Rispetto ai poteri di monitoraggio dei "normali" commissari, Bucci (e la sua struttura commissariale) “assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’affidamento, l’avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori”, dandogli inoltre poteri decisionali sulle "risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti”.

La polemica - La parlamentare del Pd Valentina Ghio, ex sindaca di Sestri Levante, ha criticato aspramente il provvedimento. In un'intervista rilasciata questa mattina al Secolo XIX ha denunciato una possibile mancanza di trasparenza su gare e appalti. Accuse che Bucci ha respinto con durezza: "È inaccettabile che un parlamentare definisca queste operazioni come illegali - ha dichiarato -. Noi facciamo queste cose per fare le cose bene per i cittadini. L'esperienza del Ponte San Giorgio ha dimostrato che queste operazioni sono perfettamente legali e trasparenti, ogni decreto può essere visto sul sito. Sono accuse infondate che dimostrano un livello di polemica politica che lascia il tempo che trova".

Lotto B - Il presidente-commissario ha poi concluso dicendo che per il momento non ci sono novità sulle scadenze delle due opere, "rimangono le stesse". Ma a breve bisognerà "fare la gara per il lotto B della diga, questa è importante. Sarà una gara europea, non faremo niente di nascosto".

