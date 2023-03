Diga di Genova, Toti: "La Regione può contribuire in qualche modo alla costruzione"

"Non è escluso che Regione Liguria nel prossimo futuro possa ulteriormente contribuire in qualche forma alla costruzione della nuova diga del porto di Genova, la cifra appaltata non è esaustiva dell'insieme dei lavori necessari per la nuova diga e la messa in sicurezza del porto". Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale del capogruppo Pd-Articolo Uno Luca Garibaldi sul definanziamento di 57 milioni di euro previsti nel Fondo strategico per realizzare la nuova diga del porto di Genova, una delle opere simbolo finanziate dal Pnrr in Italia.