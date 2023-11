Diga di Genova, Bucci: "Avremo 3 milioni di metri quadrati in più di mare e terra fondamentali per il Porto"

"Non sappiamo come saranno le navi, le superfici portuali e il business fra trent'anni, ma sappiamo per certo che avere 3 milioni di metri quadrati in più di acqua e terra per Genova è sicuramente una cosa fondamentale e positiva. Noi oggi dobbiamo costruire la nuova diga di Genova per le future generazioni". Lo ha detto il sindaco e neo commissario per la costruzione dell'opera Marco Bucci sul palco del convegno 'La buona amministrazione' organizzato da otto liste civiche. "Se Raffaele De Ferrari 120 anni fa avesse pensato a fare un'infrastruttura per i prossimi cinque anni noi oggi non avremmo l'attuale diga di Genova - commenta Bucci -. Noi oggi pensiamo alla diga del porto di Genova dei prossimi 30-40 anni, il buon amministratore deve pensare non solo ai prossimi 3-4 anni".