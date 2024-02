Dibattito in consiglio regionale sul PSR, rischio disimpegno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale prevede il raggiungimento di obiettivi di spesa che se non raggiunti nei tempi stabiliti, comportano il disimpegno delle risorse e la restituzione delle stesse nelle casse di Bruxelles. La regione Liguria si trova ultima a livello di percentuali di risorse attribuite e spese lo dicono i dati e per questo il consigliere regionale del Pd, Davide Natale ha sollevato oggi durante la seduta del consiglio regionale la questione. "C'è il rischio di disimpegno è un dato oggettivo. Vorrei esaltare il lavoro della giunta nel PSR, perché l'agricoltura nella nostra regione ha un ruolo importante. Non possiamo permetterci di perdere 3 milioni e passa. Siamo il fanalino di coda, solo 63% di risorse attribuite alla Liguria sono state spese. L'agricoltura è tra i settori più importanti. Assistiamo a una giunta regionale che non si impegna in questo settore".

Vicepresidente regione Liguria, Alessandro Piana: "Non c'è nessun rischio di disimpegno. Abbiamo avuto problematiche legate alla possibilità di investimenti. L'84% erano le risorse previste dal vecchio PSR. Nel nuovo complemento abbiamo aperto dei bandi per rimodulare la percentuale e salire al 30% e destinare gli investimenti. Oggi con la condizione socio economica particolare, il covid le guerre e tutti questi fattori gli imprenditori non sono propensi a investire".