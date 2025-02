Diano Marina: incendio devasta ex chiesa sede della filarmonica, in cenere molti strumenti musicali

Un incendio ha devastato la sede della banda musicale di Diano Marina, un’ex chiesa romanica in via Bormani, danneggiando gravemente la struttura e distruggendo diversi strumenti musicali. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale per domare il rogo e avviare le indagini.

Incendio – L’incendio, che si è sviluppato nella serata di ieri, ha colpito un edificio che, oltre a essere un importante punto di ritrovo culturale, ospitava la scuola di musica locale. L’ex chiesa romanica, da tempo adibita a sede della banda musicale, ha subito danni significativi. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma il rogo ha lasciato segni profondi nell’edificio.

Strumenti distrutti – Secondo le prime informazioni, l’incendio ha causato la distruzione di numerosi strumenti musicali, un danno ingente per la comunità musicale di Diano Marina. “Non solo la struttura è stata compromessa, ma gli strumenti, essenziali per le attività della banda, sono andati distrutti”, ha commentato un membro della banda. La perdita è considerevole, e la ripresa delle attività dovrà affrontare una difficile fase di recupero.

Cause – Al momento, le cause dell’incendio restano sconosciute. Gli investigatori sono al lavoro per determinare se l’origine del rogo sia da attribuire a un corto circuito o a fattori esterni. La polizia municipale e i carabinieri stanno raccogliendo informazioni per fare chiarezza sulla vicenda, mentre i vigili del fuoco continuano a monitorare l’area per evitare ulteriori pericoli.

Conseguenze per la comunità - La banda musicale di Diano Marina rappresenta un punto di riferimento culturale per la cittadina. La sua attività, che coinvolge numerosi appassionati di musica, è stata gravemente compromessa dal danneggiamento della sede e degli strumenti. La comunità si sta già mobilitando per raccogliere fondi e aiutare a ricostruire, mentre la solidarietà da parte dei cittadini e delle altre realtà musicali locali è già in crescita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.