Diano Marina, centro migranti, presidente ad interim Piana: "Seguirò personalmente la vicenda"

"Sulla questione Cpr (Centro di Permanenza e Rimpatrio) presso l'ex caserma Camandone a Diano Marina in passato avevo incontrato i sindaci del comprensorio. Ora, a seguito di ulteriori istanze dal territorio di questi giorni, ho in programma prossime interlocuzioni e seguirò attentamente la vicenda. In merito alle dichiarazioni del generale Marcello Bellacicco, attuale consigliere comunale di minoranza di Diano Marina, preciso che è venuto senza altre rappresentanze nel mio ufficio di Imperia a trattare la questione di cui approfondiremo". Lo afferma in una nota il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana.

"Come già ribadito ai sindaci locali il Comitato formato dagli stessi e dalle associazioni è rilevante e adatto a portare avanti le istanze del territorio tanto che, come Regione, siamo a disposizione per farci da tramite e rappresentare le esigenze territoriali. Come Regione, come sempre, ci faremo parte attiva col Ministero e seguirò personalmente la pratica" ha aggiunto Piana.