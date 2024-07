Diano Castello, viticoltura: 145 etichette iscritte al 31/o Premio Vermentino

Sono 145, per un totale di 94 aziende, le etichette iscritte al 31/o Premio Vermentino in programma a Diano Castello nell'entroterra imperiese sabato 13 e domenica 14 luglio. L'evento, nato nel 1994, ha l'obiettivo di celebrare il vino bianco per eccellenza della Liguria. Le iscrizioni di quest'anno hanno raggiunto un numero record con tredici aziende in più rispetto al 2023. Il dato è emerso stamani alla presentazione dell'evento nei locali della Camera di Commercio di Imperia. In programma ci sono anche un mercatino di prodotti agricoli a "chilometro zero", due visite al centro storico, un'escursione guidata, una mostra e vari appuntamenti a carattere culturale e divulgativo, grazie anche alla partnership tra Fai Giovani e Museo Civico di Diano Marina. Alla manifestazione sono rappresentate tutte le zone di produzione ovvero sette regioni. Oltre alle tradizionali Liguria (la più numerosa con 39 aziende tra Ponente e Levante), Toscana (23) e Sardegna (21), anche Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia, territori in cui continua a crescere il numero di cantine che si dedicano a questo vitigno. "Girando l'Italia - ha detto il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - mi è capitato di sentir parlare di Vermentino da parte di addetti ai lavori e non solo. Diano Castello diventa il centro del mondo per questo splendido vino, di estrema qualità". Per il presidente a interim di Regione Liguria Alessandro Piana, intervenuto in video collegamento "la viticoltura ligure sta vivendo un momento particolarmente positivo di espansione in termini di marketing e di penetrazione sui mercati, oltre che di produzione, anche grazie alla dinamicità delle nostre aziende e alla recente modifica delle norme nazionali sul sistema di autorizzazioni per nuovi impianti".