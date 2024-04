DHL Supply Chain: al sito di Monselice certificazione Silver Operations Management System 

DHL Supply Chain, società del Gruppo DHL specializzata nella gestione di servizi logistici integrati per le imprese, annuncia per il polo logistico di Monselice dedicato a DAB PUMPS, il conseguimento della certificazione Silver Operations Management System (OMS), il “Way of Working” di DHL Supply Chain ideato per gestire i processi aziendali operativi nei siti logistici in modo globalmente standardizzato, ottimizzando le performance.

Il DAB PUMPS Main Distribution Center di Monselice è ad oggi il sito OMS più avanzato d’Italia e tra i 20 migliori a livello EMEA. Grazie all’expertise raggiunta dal sito italiano si terrà annualmente un corso OMS nell’Excellence School di Monselice destinato ai Colleghi DHL Supply Chain europei in visita. Nel prossimo futuro, inoltre, è in programma il conseguimento della certificazione Gold che prevede un’ulteriore crescita dei livelli di “maturity” attraverso il miglioramento delle competenze del Management operante sul sito, per offrire al Cliente le migliori prestazioni possibili.

“Il miglioramento continuo nel segno dell’eccellenza è nel nostro DNA: vogliamo essere i partner ideali per i nostri Clienti – afferma Antonio Lombardo, Presidente e Amministratore Delegato di DHL Supply Chain Italia. – a tutti i livelli aziendali. Il riconoscimento attribuito al sito di Monselice testimonia il nostro impegno e l’ottima relazione instaurata con DAB PUMPS che si è affidata a noi per un servizio strutturato ed efficiente, pronto ad adattarsi ai cambiamenti del mercato e che possa essere leva strategica di crescita”.

Una vision che mira al raggiungimento dell’eccellenza che DHL Supply Chain condivide con i propri Clienti, come dichiara Alessandro Vedovato, Head of Group Logistics DAB PUMPS: “In DAB PUMPS crediamo che ogni nostra azione debba puntare a rendere l’esperienza del Cliente la migliore possibile, in ottica di flessibilità e velocità. Quando abbiamo deciso riorganizzare la nostra logistica con logiche di outsourcing, abbiamo optato per un “best in class” che avesse la nostra stessa visione del Cliente al centro della propria strategia. Siamo quindi orgogliosi del risultato ottenuto dal DHL DAB main DC di Monselice che, grazie alla passione e alla competenza di ogni singola persona al proprio interno, ha raggiunto questo livello di eccellenza in Italia e in Europa. Sapevamo che la scelta di DHL Supply Chain come partner sarebbe stata vincente, e questo riconoscimento al loro straordinario lavoro ne è la conferma.”

L’evoluzione del sito nell’ultimo anno ha visto un efficientamento dell’organizzazione con un aumento della produttività che, solo confrontando i due semestri del 2023, è cresciuta del 10,5% arrivando a gestire 50 mila spedizioni annue e movimentando 2,05 milioni di pezzi. Nel magazzino di 13 mila metri quadrati le attività di receiving, storage, picking, delivery preparation e doganali sono svolte da dipendenti diretti, a conferma della linea aziendale che ha visto DHL Supply Chain prima nel panorama della logistica italiana a muoversi in questa direzione già negli altri siti del Gruppo, portando all’assunzione diretta di più di 1.500 dipendenti in poco più di un anno.

Grazie al programma di internalizzazione verso un modello di gestione diretta del personale operativo, di cui il sito di Monselice è stato tra gli apripista, si è potuto sviluppare l’intero potenziale dell’OMS, attuando una serie di cambiamenti nell’organizzazione interna per introdurre Team Leader competenti in ambito manageriale, focalizzati sulla comunicazione e sul feedback. Questi cambiamenti hanno coinvolto il team operativo nel programma, realizzando così uno degli obiettivi fondamentali dell’OMS: promuovere un dialogo “bottom up” che favorisca la generazione di idee di miglioramento da parte degli operatori stessi. Questo approccio mira a implementare un processo di perfezionamento quotidiano attraverso azioni integrate con i progetti di miglioramento più tradizionali e tecnici.