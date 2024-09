Derby, Gilardino e Sottil a Tursi: "Sia spettacolo in campo e sugli spalti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alberto Gilardino e Andrea Sottil a Palazzo Tursi per un incontro con il Sindaco Bucci, a due giorni da un derby particolarmente sentito per la crescente tensione tra frange estreme delle tifoserie rossoblucerchiate. Un momento di riflessione sul significato sportivo del derby, ma anche sul suo ruolo di vetrina per la città.

"Credo che il Sindaco abbia fatto una fotografia molto chiara, molto passionale, molto bella di questa partita di questo derby - ha detto Gilardino - Ho avuto la fortuna di di giocarlo, ho la fortuna di poter allenare in questo derby il Genoa e ricordo mio il mio primo pensiero del tragitto dall'albergo con il pullman verso lo stadio: vedere le numerose famiglie in motorino o in macchina con colori diversi che si avvicinano allo stadio insieme credo che questo sia qualcosa di unico e che rappresenti Genova, rappresenti questo derby, questa partita. Ovviamente in campo ci sarà un sano agonismo, una sana rivalità, ma sugli spalti deve essere uno spettacolo per entrambe le società".

Gli ha fatto eco Andrea Sottil, che ha replicato in questo modo: "Noi siamo gli attori principali sul campo. Dobbiamo offrire assolutamente uno spettacolo, una partita di alto livello e questo è il nostro compito. Come diceva giustamente Alberto nel campo si gioca solo per vincere, ci deve essere una sana competizione fra di noi attori, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio di comportamento anche in panchina e dobbiamo trasferirlo ai nostri calciatori. Per il resto sarà un derby bellissimo, come diceva il Sindaco non solo l'Italia ma penso anche l'Europa a livello di coreografie sono spettacolari c'è una passione c'è un trasporto incredibile tante famiglie tanti bambini questa è la cosa più bella. Poi i bambini ci osservano, sono il nostro futuro. Quindi non solo noi, ma tutto il popolo di Genova deve partecipare in una maniera calorosa, passionale, ma con molto, molto rispetto e molta educazione".

Un primo risultato positivo il derby lo ha già messo a segno: Sampdoria e Genoa si uniranno in un’iniziativa benefica a sostegno dell’ospedale pediatrico, eccellenza del territorio cittadino e, da molti anni, partner privilegiato dei due club. Verranno infatti devoluti al progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto Gaslini i ricavi delle aste delle undici maglie indossate dai rispettivi calciatori titolari nella sfida di Coppa Italia Frecciarossa.