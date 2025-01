Derby del Lunedì, Genoa-Monza in diretta e focus sulla società Sampdoria

Appuntamento speciale questa sera a partire dalle 20,30 su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it con Il Derby del Lunedì. Una lunga trasmissione che seguirà in tempo reale Genoa-Monza dallo stadio "Luigi Ferraris" con la telecronaca di Giampaolo Pastorino e punterà i riflettori, oltre che sulla crisi tecnica della Sampdoria (reduce dall'ennesimo pareggio subìto in rimonta a Mantova e ancora a secco di vittorie con Leonardo Semplici in panchina) anche sulla situazione societaria e i legami con gli investitori di Singapore, divenuti di recente oggetto di inchieste giornalistiche internazionali e non solo.

A far luce su questi aspetti sarà il super esperto Roberto Albisetti (nella foto), finanziere, banchiere, docente di economia all'Università, ex dirigente Sace a Roma con Mario Draghi ed ex dirigente della Banca Mondiale a Washington.

In studio, con Maurizio Michieli e Vittoria Fracassi, anche Claudio Onofri, Beppe Dossena, Giovanni Porcella, Beppe Nuti. In collegamento Stefano Eranio, che seguirà e commenterà la partita dei rossoblù.

Il programma inizierà alle 20,30 e si concluderà mezz'ora dopo la fine di Genoa-Monza con un ricco post gara con collegamenti con Gessi Adamoli, commenti a caldo, messaggi dei telespettatori.

