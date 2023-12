Depositi nucleari, la lista dei siti idonei: 5 confinano con la Liguria

Dopo anni di attese, studi e polemiche, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato la mappa delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari, la Cnai. Sono indicati 51 siti, concentrati in 5 zone su 6 regioni: 10 in Basilicata (5 nel Materano e 5 nel Potentino), 4 fra Basilicata e Puglia, 21 in Lazio (nel Viterbese), 5 in Piemonte (nell'Alessandrino), 1 in Puglia (a Gravina), 8 in Sardegna (2 nell'Oristanese e 6 nel Sud Sardegna), 2 in Sicilia (nel Trapanese).