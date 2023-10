Depositi chimici, ok dal ctr. Colnaghi (Municipio Centro Ovest) "Un progetto che si riteneva pericoloso, all'improvviso è sicuro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ieri il via libera da parte del comitato tecnico scientifico per lo spostamento dei depositi chimici di Genova da Multedo a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena. Oggi le reazioni contrapposte da parte del sindaco di Genova Marco Bucci e quelle del presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi.

"La notizia è positiva. Noi vogliamo che l'investimento dello spostamento dei depositi sia un investimento sicuro. Sarei il primo a oppormi se il progetto non fosse sicuro. E il ctr sta lì a posto per definire questo aspetto. Inoltre ci saranno prescrizioni apposta per aumentare il livello di sicurezza, e ben vengano queste cose. Io sono contento che ci sia stato l'ok ma ancora di più perchè così si garantisce sicurezza"





Stupito ed esterrefatto il presidente Colnaghi che vuole approfondire la questione: "Lo scorso 29 settembre la maggior parte dei membri del ctr aveva espresso parere negativo: vorremmo capire cosa è cambiato in maniera così profonda, in pochi giorni, da far cambiare idea a quasi tutti i componenti. Un progetto che era ritenuto pericoloso diventa improvvisamente sicuro. Vogliamo però ottenere chiarezza sul perché si siano dilatati i tempi per la sentenza del ctr. Tempi che si sono allungati secondo noi fuori dai limiti di legge, valutiamo se presentare un esposto in Procura"