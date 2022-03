Depositi chimici, il Pd chiede un'audizione di Signorini nelle commissioni della Camera

di Edoardo Cozza

Nota congiunta dei capigruppo dem in commissione ambiente e trasporti: "Serve valutare le ricadute ad ampio spettro dello spostamento a Ponte Somalia"

In una nota congiunta, i capigruppo del PD delle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati, Davide Gariglio e Nicola Pellicani, hanno chiesto alle presidenti Raffaella Paita e Alessia Rotta di mettere in calendario "un’audizione urgente del Presidente dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, sull’ipotesi di trasferimento all’interno dell’area portuale dei Depositi chimici oggi situati nel quartiere Multedo, al fine di approfondire le ricadute di carattere trasportistico, ambientale e di salute pubblica di tale progetto".

"È necessario approfondire, almeno in una delle due commissioni interessate, le conseguenze prodotte dallo spostamento degli impianti di stoccaggio che verrebbero dislocati a pochi metri da un quartiere densamente abitato e in un porto, come quello di Genova, che è il più importante del Paese".

Alla richiesta si è associato il Movimento 5 Stelle, col parlamentare ligure Davide Traversi.