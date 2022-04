Depositi chimici, il Parlamento vigila: martedì nuovo round in Commissione Trasporti

di Edoardo Cozza

Lunga serie di audizioni prevista nella prossima seduta: convocati gli ad di Carmagnani e Superba, il presidente del porto Signorini, i sindacati e i comitati

Il Parlamento continua a vigilare sulla situazione legata ai depositi chimici di Genova e sullo spostamento previsto da Multedo a Sampierdarena, nell'area portuale di Ponte Somalia. Un trasloco sul quale si attende la decisione definitiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, ma intanto nella commissione trasporti della Camera, dopo le interrogazioni delle scorse settimane, si torna a toccare l'argomento con una lunga serie di audizioni prevista per martedì prossimo.

Ecco il calendario delle convocazioni:

ore 12.45 esperto della materia, prof. Andrea Pirni (in videoconferenza);

ore 13.00 amministratore delegato di Superba srl, Alessandro Gentile;

ore 13.15 amministratore delegato della Attilio Carmagnani "AC" S.p.A., Emilio Carmagnani;

ore 13.30 rappresentanti di FILT-CGIL Genova (in videoconferenza), FIT-CISL Liguria (in videoconferenza) e UILTRASPORTI Liguria (in videoconferenza);

ore 14.00 rappresentanti del Comitato Multedo per l'ambiente (in videoconferenza) e del Comitato Officine Sampiardarenesi (in videoconferenza);

ore 14.30 presidente del Municipio II Genova Centro Ovest, Michele Colnaghi (in videoconferenza), e presidente del Municipio VII Genova Ponente, Claudio Chiarotti;

ore 15.00 presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.