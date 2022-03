Depositi chimici, Dello Strologo dopo l'incontro con Signorini: "Discorsi in itinere, spazio per alternative"

di Edoardo Cozza

Il candidato sindaco del centrosinistra a Palazzo San Giorgio: sul tavolo della discussione con il presidente dell'autorità portuale il tema 'Ponte Somalia'

AGGIORNAMENTO ORE 12

Ariel Dello Strologo, candidato sindaco del centrosinistra, ha incontrato questa mattina a Palazzo San Giorgio Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. All'uscita, Dello Strologo è intervenuto alla Diretta Live di Telenord. "Abbiamo parlato di tante cose, non dimentichiamo per esempio che sta per essere approvato dopo vent'anni di attesa anche il nuovo piano regolatore portuale".

È ovvio che l'attenzione generale era rivolta al tema dei depositi chimici. "Abbiamo affontato il tema sotto tutti gli aspetti. Io sono alla ricerca di una possibile alternativa a quella di Ponte Somalia. Si tratta di un progetto in itinere, non c'è ancora nulla di definito".

Poi una battuta sull'incontro casuale di ieri con il sindaco Marco Bucci nel corso della presentazione a Tursi dei progetti legati al Pnrr. "E' stato un incontro cordiale, come è giusto fra due persone che si conoscono e che hanno entrambi dichiarato di voler mantenere il duello che ci aspetta in termini civili. Cosa penso dei progetti del Pnrr esposti? Ho visto cose interessanti e altre meno. Come mi è stato anche riferito, la vera sfida sarà quella della attuazione pratica di questi progetti. In verità, io penso che non bisognerebbe mai dimenticare quelli che sono gli obiettivi del piano. Transizione ecologica, rivoluzione digitale e inclusione sociale. Soprattuto su questo tema non ho visto grandi passi avanti":

ORE 10.50

Il tema dello spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena, nell'area di Ponte Somalia, è uno degli argomenti più caldi e dibattuti nella campagna elettorale in corso a Genova. Il sindaco uscente è ricandidato per il centrodestra Marco Bucci, forte del via libera dell'autorità portuale, spinge ancora sull'acceleratore verso la soluzione indicata da qualche tempo.

Ma il fronte delle opposizioni cresce tra ricorsi vari (sono quattro quelli presentati al Tar fin qui) ed eventuali proposte alternative che verranno vagliate. E proprio di quest'ultimo punto si parla nell'incontro appena iniziato tra il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo e il presidente dell'AdSP Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini: un confronto che ha avuto avvio pochi minuti fa.