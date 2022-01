Depositi chimici, Colnaghi a Telenord: "Rixi e la Lega hanno cambiato idea? Siano chiari"

di Edoardo Cozza

Il presidente del municipio centro-ovest, fortemente contrario allo spostamento a Sampierdarena: "Noi saremo sempre per il no nel nostro quartiere"

Michele Colnaghi, presidente del municipio centro-ovest, è sempre stato contrario all'ipotesi di spostare a Ponte Somalia, e dunque nella zona di porto che incide su Sampierdarena, i depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo. L'apertura di Edoardo Rixi, parlamentare della Lega, a ipotesi alternative come quella di Vado Ligure, lo ha spiazzato: "Sono rimasto sorpreso: in consiglio comunale votano una cosa, poi propongono un'alternativa all'improvviso. La Lega ha sempre detto, qui a Genova, che Ponte Somalia era la soluzione unica e più sicura: serve chiarezza da parte di Rixi, da parte della Lega. Accolgo questa nuova posizione della Lega, ben venga se hanno cambiato idea".

Quali sono i prossimi passaggi? "Mi aspetto che chi deve vigilare, faccia il proprio dovere e sono certo che si opporanno a questa scelta. Noi abbiamo presentato delle osservazioni, entro un mese contiamo di ricevere tutta la documentazione per capire quali verifiche dovranno essere fatte. Mi chiedo chi si sentirà di firmare l'ordinanza che permetterebbe il passaggio di navi cisterna in quest'area"

Ma la posizione di Colnaghi e del suo municipio non cambia: "Noi abbiamo sempre cercato il confronto, ma la nostra posizione non cambia: non è questione di 50 metri, questi depositi a Sampierdarena non devono assolutamente venire. Il nostro è e resta un no".