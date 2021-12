Depositi chimici, Bucci: "Li spostiamo da Multedo, acquistiamo le aree e ci faremo un parco"

di Edoardo Cozza

Il sindaco annuncia il trasloco a Sampierdarena: "I depositi devono stare in porto e lì li portiamo, poi riqualifichiamo la zona studiando i progetti con la cittadinanza"

I depositi chimici di Carmagnani e Superba vanno via da Multedo: la notizia era nell'aria, il sindaco di Genova la ufficializza anche ai cittadini del quartiere nel corso di una partecipata assemblea. Già nella giornata odierna era arrivato il via libera da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, questa sera Marco Bucci ha presentato la novità tanto attesa ai cittadini.

"Spostiamo questi depositi a Ponte Somalia, ma non per portare i problemi in casa di altri a Sampierdarena, ma perché è lì, in porto, che devono stare per lo sviluppo della città e dell'infrastruttura porto in sé" ha dichiarato Bucci.

"Era una cosa che avevamo promesso, che faremo in sicurezza: non passeremo sotto gli ospedali e le scuole come denunciano alcuni, allarmando in maniera fasulla - ha proseguito il sindaco - e non è neanche vero che il cono aereo insiste su Ponte Somalia, come dichiarato da altri".

Infine la notizia di serata: "Acquisteremo dalle aziende che vanno via da qui le aree dove ci sono i depositi per donarle alla città e al quartiere. Potremmo farne un parco, ma valuteremo con gli abitanti per trovare un progetto di riqualificazione che piaccia a tutti"