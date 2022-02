Delitto San Biagio: stasera a "Primo Piano"

di Redazione

Matteo Angeli farà luce sulla tragica vicenda accaduta nell'agosto del 2020 in via Garrone, in Valpolcevera. Parla la moglie di Pasquale Scalamandrè

Il delitto di San Biagio a Genova sarà al centro di "Primo Piano" la trasmissione in onda alle 21.30, in streaming e sulla app di Telenord.

Matteo Angeli farà luce sulla tragica vicenda accaduta nell'agosto del 2020 in via Garrone, in Valpolcevera quando venne ucciso Pasquale Scalamandrè al termine di una lite con i due figli.

In studio gli avvocati protagonisti del processo: Nadia Calafato, Luca Rinaldi, Irene Rebora, Stefano Bertone e Greta Oliveri. Durante la puntata anche le parole della moglie di Pasquale Scalamandrè e di un nipote.

Proprio nei giorni scorsi la Corte di assise di Genova ha condannato rispettivamente a 21 e 14 anni di reclusione Alessio e Simone Scalamandrè, 30 e 22 anni, accusati di aver ucciso il 10 agosto 2020 il padre, Pasquale, 62 anni, al termine di una lite nell'abitazione dei due ragazzi.

L'uomo era indagato per maltrattamenti nei confronti della madre dei ragazzi e si era recato nell'abitazione per chiedere al maggiore di ritirare le accuse nei suoi confronti per il processo che si sarebbe svolto a breve. L'uomo era stato colpito molte volte con un mattarello e altri oggetti.

