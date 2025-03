Decarbonizzazione, l'efficacia dell'intelligenza digitale per raggiungere gli obiettivi green

Azienda nata nel 2002 nata a Parma e poi diventata una società per azioni nel 2008, Maps Group si occupa di gestire e sviluppare tecnologie avanzate con intelligenza artificiale per estrarre la conoscenza dei dati. A rappresentare la società davanti alle telecamere di Telenord sono stati Giuseppe Franceschelli, Head of Strategic Relationships, e Maurizio Ferraris, Sales Manager dell'energy business unit.

Settori diversi - "Oltre a quella dedicata all'energia, ci sono altre business unit - spiega Franceschelli - una dedicata alla e al CAR e quindi a tutto ciò che è salute digitale e tutto quello che è dedicato invece a grandi progetti nel mondo delle informatica e digitalizzazione. Ci dedichiamo a grandi progetti nel mondo delle informatica e digitalizzazione, dall'healtcare all'energia".

Ruolo dei dati - "Il fenomeno è quello della transizione energetica ecologica - spiega Ferraris - quindi tutto quello che riguarda il passaggio dall'uso del gas alle rinnovabili, e a tutta l'elettrificazione dei consumi che abbandona le fonti fossili per passare all'energia pulita. Per far funzionare questi sistemi, energetici sempre più articolati e complessi, serve intelligenza digitale".

Due sfide - "Riuscire a gestire una programmazione di generazione con gas è diverso dal farlo con le rinnovabili, perché dipende dal sole e dalle previsioni meteo. Tutto questo genera grande instabilità che va governata appunto da sistemi digitali: questo è la prima sfida. La seconda sfida è quella della del mondo dei building, cioè gli immobili: sono il 70% del problema energetico. Disperdiamo energia in tutte le situazioni residenziali pubbliche e private, negli ospedali, negli uffici e quindi, per vincere questa sfida della decarbonizzazione, bisogna mettere mano all'efficienza energetica degli immobili. Come riuscirci? Con l'intelligenza digitale" conclude Ferraris.

