Dalla Liguria a Osaka, la Ciclabile di Imperia protagonista di un cortometraggio a Expo 2025

Imperia si affida alle immagini riprese da droni per una vetrina mondiale: il filmato “No words needed” mostrerà alla platea internazionale di Expo Osaka 2025 la ciclabile che unisce i due borghi costieri della città, raccontandone paesaggi, storia e quotidianità attraverso riprese in first‑person view curate dal pilota di droni Luca Morandini e dal videomaker Riccardo Aloia. Coinvolgendo residenti e visitatori come comparse, il progetto punta a trasformare un’infrastruttura locale in ambasciatrice della Riviera ligure.

Itinerario costiero - Lunga quasi sei chilometri, la ciclabile collega Porto Maurizio a Oneglia affacciandosi su spiagge, moli e palazzi liberty. Il tracciato ricalca l’ex linea ferroviaria, ora convertita in percorso ciclopedonale punteggiato da punti di ristoro e aree sosta. La scelta delle inquadrature privilegia l’alba sul promontorio di Parasio, le vele dei pescatori all’ormeggio e i filari d’ulivo che lambiscono la carreggiata.

Tecnica FPV - L’utilizzo di micro‑droni ad ala libera consente planate a pochi centimetri dal suolo e virate tra archi e pergolati, restituendo allo spettatore la sensazione di pedalare lungo il percorso. “Il volo in soggettiva crea empatia immediata” spiega Morandini, già autore di riprese per il Giro d’Italia e National Geographic. “Volevamo che chi guarda sentisse il vento della Riviera sulla pelle”.

Volto collettivo - Per costruire un racconto corale il Comune ha invitato cittadini, studenti e cicloturisti a comparire in scena. Famiglie in tandem, anziani che passeggiano e fotografi amatoriali compongono un mosaico di micro‑storie quotidiane che arricchiscono la narrazione, enfatizzando l’uso misto del tracciato e la sua accessibilità a tutte le età.

Obiettivo Expo - La vetrina giapponese, dedicata al tema “Designing Future Society for Our Lives”, ospiterà il video nello spazio espositivo della Liguria. L’amministrazione intende intercettare il flusso di visitatori asiatici che scelgono l’Italia per esperienze outdoor. Secondo i dati regionali, i cicloturisti stranieri sono cresciuti del 12 % annuo dal 2022, con permanenze medie di cinque notti.

Strategia turistica - “Imperia si prepara a parlare al mondo con la voce più potente: quella della bellezza autentica, condivisa, vissuta”, afferma l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio. “Lo faremo attraverso i volti degli imperiesi e dei turisti che la animano, con immagini che solo i voli FPV sanno donare”. Il sindaco Claudio Scajola ha confermato nuovi investimenti per estendere la pista verso San Lorenzo al Mare entro il 2026.

Esperienze precedenti - Morandini e Aloia avevano già firmato nel 2023 un corto sulle spiagge imperiesi, scelto da Ducati per una campagna social. La loro collaborazione con brand internazionali garantisce qualità cinematografica e potenziale viralità, elementi ritenuti decisivi per emergere tra centinaia di contributi audiovisivi previsti a Osaka.

Prospettive - Il lancio del video segna il primo tassello di una campagna digitale più ampia che includerà social in lingua giapponese e pacchetti di viaggio tematici dedicati al cicloturismo. Confcommercio Imperia stima un impatto economico di oltre due milioni di euro nei tre anni successivi all’Expo, grazie a presenze fuori stagione e collaborazione con tour operator del Far East.

