Da Regione Liguria bandi da 8 milioni per efficientamento energetico ed economia circolare

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Entro fine luglio la Regione Liguria pubblicherà due nuovi bandi da 4 milioni di euro ciascuno in parte a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in efficienza energetica e per la prima volta in economia circolare sul territorio regionale.

Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti a Genova durante la presentazione del piano di riparto delle risorse dei fondi europei della programmazione 'Fesr' alla stampa e agli stakeholder. "In uno scenario globale talvolta inquinato da affermazioni demagogiche o puramente ideologiche, variamo due atti concreti che vanno nella direzione di una reale evoluzione energetica, - dichiara Benveduti - che traguarda da un lato l'efficienza di utilizzo delle risorse e dall'altro prova a dare un primo impulso a un modello di industrializzazione più razionale e conservativa nell'utilizzo delle materie prime".

Gli avvisi dei bandi sono già pubblicati sul sito web della Regione Liguria. Il bando per le imprese che investono in efficientamento energetico sarà attivo dal 21 al 27 luglio. "Un provvedimento molto atteso che consentirà alle aziende interessate di ottenere un sostegno finanziario regionale, in parte a fondo perduto e in parte a prestito, a copertura dell'80% dell'investimento, con un interessante abbattimento del costo di garanzia", spiega l'assessore.

Il primo bando della Regione Liguria per le imprese che investono in economia circolare aprirà il 26 luglio ed erogherà un sostegno alle imprese che investono per razionalizzare l'uso delle materie prime e per valorizzare anche i sottoprodotti in ottica 'end-of-waste', compresa la loro re-immissione nella catena del valore, grazie a un'incentivazione che coprirà fino all'80% dell'investimento effettuato dalle micro, piccole e medie imprese (fino al 90% per quelle dell'entroterra), in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento.