Da Bilbao a Crocefieschi per Irene (e Telenord): l'incredibile storia giovedì a Scignoria!

La storia è pazzesca e, ancora una volta, esalta la potenza comunicativa, unita all’innata simpatia, espressa da Irene Patrone: la regina di Strasserra, piccola comunità immersa nel verde di Crocefieschi volto di Telenord più volte presente a Benvenuti in Liguria e Scignoria!

“Un sabato mattina ero in partenza per Vobbia, sarei dovuta andare a decespugliare un po’ di terreni. In realtà, sono spuntati due autentici personaggi e dopo avermi raccontato le motivazioni della visita, ho posticipato il previsto taglio dell’erba. Li ho portati a mangiare in Valbrevenna e a scoprire la frescura della Madonna dell’Acqua”.

Lo racconta così quell’incontro tutt’altro che banale, Irene. L’orgogliosa e sempre sorridente spazzina di Crocefieschi è diventata una star internazionale grazie alle sue apparizioni televisive e web.

La riprova con quella coppia spagnola proveniente da Bilbao. AmaYa e David sono fidanzati che, nel 2017, senza alcun legame rispetto alla Liguria, si sono innamorati di Genova. A distanza di 7 anni da quella visita casuale, sono diventati cultori della regione: “Per esempio, ogni settimana, guardiamo le trasmissioni di Telenord per conoscere nuovi posti e avvicinarci alla vostra lingua. È stato così che, tra diretta streaming e visione on demand attraverso telenord.it, abbiamo scoperto l’entusiasmo di Irene. Le vacanze di quest’estate sono state disegnate in base ai consigli del mercoledì sera di Benvenuti in Liguria del signor Cucinosofo Sergio Rossi.

Tra gli obiettivi del nostro itinerario c’era la conoscenza della regina di Scignoria! e mai avremmo immaginato così tanta disponibilità. In qualche ora, Irene ci ha fatto scoprire perle della Vallescrivia davvero splendide” spiega Amaja, insegnante con la città della Lanterna e il genovese del professor Franco Bampi nel cuore.

Si può sorridere e finisce lì. Tuttavia, senza mai prendersi troppo sul serio, come nello stile di Irene, la vicenda può regalare altri spunti. Per esempio, riflettere su come alcune figure abbiano la forza di esportare i borghi d’entroterra con un’energia travolgente, a costo zero, grazie alla tecnologia divenuta d’accesso popolare. Amaya e David mai avrebbero fatto tappa a Crocefieschi. L’hanno fatto per scoprire quella ragazza più unica che rara. E a gente come lei bisogna dire solo: Grazie!

Da lì Scignoria! riparte giovedì sera alle 20.30 con la conoscenza dei protagonisti. E, ovviamente, la presenza di Irene.