Cybersecurity, sfida simulata di attacco a un'azienda: UniGe e Leonardo premiano i quattro vincitori

di Edoardo Cozza

I campioni che porteranno a casa una borsa di studio (da 5 mila a 1.500 euro) sono Giacomo Ratto, Filippo Siri, Riccardo Cicala e Martina Battaglia

Otto finalisti e quattro campioni proclamati di cybersecurity. Questa mattina nell'aula magna dell'Università di Genova si è svolta la premiazione della tappa conclusiva del Leonardo UniGe Scholarship program 2021/2022, la seconda edizione del percorso specialistico di studi sui temi della sicurezza informatica progettato dall'Università di Genova con la collaborazione di Leonardo, che ha coinvolto 70 ragazzi, impegnati per 4 mesi.

Al termine del programma si è svolta l'esercitazione che ha visto competere i finalisti difensori, riuniti nel Blue team, contro il Red team composto da tecnici ricercatori dell'Università ed ex studenti che attaccavano l'infrastruttura informatica simulata di una media azienda. I campioni che porteranno a casa una borsa di studio (da 5 mila a 1.500 euro) sono Giacomo Ratto, Filippo Siri, Riccardo Cicala e Martina Battaglia.

"E' stato premiato chi si è dimostrato più capace a difendere - spiega Alessandro Armando, docente di sistemi di eleborazione delle informazioni e

coordinatore del dottorato di ricerca in Sicurezza, rischio e vulnerabilità, nonchè responsabile del progetto -. Stiamo ragionando se proseguire anche il prossimo anno e probabilmente faremo ulteriori correzioni sulla base dei feedback".

Oltre alle borse di studio, per i vincitori si aprono anche possibilità di stage presso Leonardo, che l'anno prossimo pensa di prendere tutti e 4 i vincitori. "I ragazzi hanno usato i nostri sistemi, le nostre piattaforme cyber training e cyber range, che sono state sviluppate a Genova, ma con un'ambizione molto più alta, nazionale e internazionale" spiega Tommaso Profeta, mananging director della divisione Cyber & Security solutions di Leonardo.

"Il programma permette ai ragazzi di allenarsi in un ambito fondamentale e la partnership è significativa anche per il loro possibile ingresso nel mondo del lavoro. L'obiettivo ultimo che ci interessa maggiormente è offrire ai nostri studenti che si laureeranno di avere già un'esperienza in azienda" sottolinea il

rettore Federico Delfino dopo aver ricordato che "il tema della cybersecurity oggi e' molto attuale, come, purtroppo, i tragici eventi in Ucraina dimostrano".