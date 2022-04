Curcio (Protezione Civile): "Genova, risposta d'eccellenza ai bisogni dei profughi"

di Redazione

"Ho visitato la struttura di Santa Dorotea e ne sono rimasto impressionato. Anche dal punto di vista etico è una risposta adeguata a chi arriva dalla guerra"

"La struttura di Santa Dorotea è un eccellenza. Anche dal punto di vista etico, così si dà una risposta adeguata ai bisogni di chi arriva dalla guerra. Considerando anche il lavoro del Gaslini, direi che la Regione merita un plauso". Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione è rimnasto favorevolmente colpito dalla sua visita a Genova per fare il punto sull'accoglienza.

"I numeri degli arrivi per ora sono gestibili, e molto viene assorbito dalla rete di rapporti amicali o familiari con ucraini che sono già qui. Ma si tratta di una guerra e non possiamo sapere come evolverà la situazione: e bisogna farsi trovare pronti ad ogni evenienza".

Curcio ha poi spiegato che la politica dell'accoglienza si sviluppa sostanzialmente sotto tre linee guida. Quella dei cosiddetti Cas Sai, quella della rete del terzo settore e dei comuni, e quella dell'autonomo sostentamento.