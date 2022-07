Crollo Ponte Morandi, domani via al processo: 59 gli imputati

di Edoardo Cozza

Al tribunale di Genova inizierà l'iter: ci saranno anche 100 parti civili, ma altre 200 pronte a chiede l'ammissione nel limite di tempo disponibile

Tutti gli occhi sul tribunale di Genova: il 7 luglio è il giorno in cui inizia il processo per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. Quarantatre le persone che persero la vita in una tragedia che ha segnato un'intera città e, forse, l'Italia intera. Nel processo che partirà nel tendone del palazzo di giustizia (che farà fatica a contenere tutti, tanto che saranno aperte anche altre due aule per dare la possibilità di partecipare alle parti civili - oltre 100, ma altre 200 domani chiederanno l'ammissione) sono 59 gli imputati tra ex vertici e tecnici di Autostrade e di Spea, la società che si occupava di manutenzione e ispezioni, dirigenti e tecnici del ministero delle infrastrutture e altri. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Aspi e Spea, come società, sono uscite dal processo patteggiando per una somma di circa 30 milioni di euro.

Da parte del comitato ricordo vittime del ponte Morandi, intanto, si chiede un iter processuale che non sia infinito per evitare le prescrizioni e una sentenza di una verità processuale che corrisponda, dice la portavoce Egle Possetti, a quella emersa dalla verità reale.