Crollo Ponte Morandi, Bucci: "Entro fine settembre via alla gara per la creazione del Memoriale"

All'appello mancano ancora 53 milioni: "Contiamo che possano arrivare entro la fine dell'anno, al massimo a inizio 2023"

"Gli ultimi 53 milioni per la sua realizzazione del Memoriale? Conto possano arrivare entro la fine del 2022 o al massimo a inizio 2023". Risponde così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della cerimonia di commemorazione nel quarto anniversario del crollo di Ponte Morandi.

Dal palco nella Radura della Memoria, la presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime ha richiamato più volte la politica alle promesse fatte e non mantenute. "Non devo io rispondere alle sue parole - ha commentato il sindaco Bucci - Sul Memoriale siamo d'accordo e andremo avanti a spron battuto. Ci sono state delle difficoltà, dovute alla storia dei reperti ma abbiamo lavorato in parallelo all aparte organizzativa. C'è stato un intoppo con la parte delle Ferrovie ma, come ha detto anche il ministro Giovannini, l'abbiamo risolto. Noi pensiamo che entro fine settembre ci sarà la gara pronta per andare avanti. Noi abbiamo tutta una serie di stanziamenti che sono stati fatti, vogliamo che queste cose vadano avanti veloci e senza intoppi e facendo in modo che, con la collaborazione vista finora, si possa andare avanti così. Abbiamo bisogno di continuità perché il lavoro da fare non è semplice ma tutti quanti dobbiamo aiutarci, con lo spirito di tirarci su le maniche mostrato da quattro anni a questa parte, uno spirito che direi funziona bene".

Egle Possetti ha anche attaccato frontalmente la gestione della questione concessioni: "Non è un argomento che compete a un sindaco - ha detto Bucci - Io sono abituato a commentare le cose che riguardano il mio lavoro e penso che se in Italia tutti facessero il proprio lavoro e parlassero solo di ciò di cui sono responsabili, faremo un grosso passo avanti. I risarcimenti sul territorio? Sono tutti arrivati e nessuno si è lamentato, anzi".