Crisi Giglio Bagnara, l'assessore Mascia convoca l'azienda per trovare investitori e tutelare i lavoratori

Per chi ha poco tempo

1️⃣ L'assessore Mascia ha convocato l'amministratore delegato di Giglio Bagnara per un incontro a Palazzo Tursi lunedì 24 febbraio

2️⃣ Il Comune attiverà la Genoa Business Unit per individuare potenziali investitori e salvaguardare il marchio e i posti di lavoro

3️⃣ L'obiettivo è evitare la chiusura della storica attività commerciale e garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie

La notizia nel dettaglio

Dopo l'annuncio della liquidazione volontaria di Giglio Bagnara (LEGGI QUI), storica realtà commerciale di Sestri Ponente, l'assessore comunale al Lavoro, Mario Mascia, ha convocato l'amministratore delegato dell'azienda, Enrico Montolivo, per un incontro che si terrà lunedì 24 febbraio a Palazzo Tursi.

Iniziativa del Comune – "Sono rimasto particolarmente turbato dalla notizia della messa in liquidazione volontaria di Giglio Bagnara, un marchio storico che ha vestito generazioni di genovesi", ha dichiarato Mascia. "Per questo ho immediatamente contattato l'amministratore delegato per un confronto sulla situazione e per individuare soluzioni concrete".

Intervento della Genoa Business Unit – Il Comune intende attivare la Genoa Business Unit, struttura creata nel 2022 per facilitare la ricerca di investitori privati. L'obiettivo è individuare soggetti interessati a rilevare l'azienda e garantirne la continuità. "Faremo tutto il possibile per aiutare Giglio Bagnara a trovare nuovi investitori in tempi brevi", ha assicurato Mascia.

Tutela dei lavoratori – L'amministrazione comunale intende tutelare i 29 dipendenti dell'azienda e le loro famiglie, cercando soluzioni che evitino la chiusura definitiva dell'attività. "Vogliamo garantire che un'eccellenza del commercio genovese possa continuare a esistere", ha concluso l'assessore.

