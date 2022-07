Crisi di governo, Paita: "Conseguenze anche per la Liguria. A rischio tutte le partite aperte"

di Marco Innocenti

Così la deputata di Italia Viva: "Oggi è un giorno triste per l'Italia, il giorno dell'irresponsabilità dei 5 Stelle e della destra"

Proseguono le reazioni del mondo politico dopo il pomeriggio di strappo andato in scena al Senato, con la votazione che ha solo formalmente rinnovato la fiducia al governo Draghi. "Grazie per la dedizione e per il prestigio che hai regalato al nostro Paese - dichiara la deputata di Italia Viva Raffaella Paita - Oggi è un giorno triste per l’Italia. Il giorno dell’irresponsabilità di M5S e destra verso gli italiani. ItaliaViva fino all’ultimo ha sostenuto questo governo nell’interesse del Paese. La crisi di governo avrà conseguenze gravi anche per la Liguria, per tutte le partite aperte ora a rischio”.