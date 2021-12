Covid, vaccinazioni per bambini: in Liguria prenotazioni al via da domani

di Edoardo Cozza

La campagna vaccinale inizierà giovedì, ma al momento dell'indicazione della data della prima dose verrà indicato anche l’appuntamento per la seconda

Da domani in Liguria si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid nella fascia 5-11 anni, ovvero per i bambini. Dopo il via libera prima dell'Ema (l'agenzia europea) e poi dell'Aifa (agenzia italiana del farmaco), il governo ha dato il via libera alla campagna vaccinale per l'età pediatrica e la Liguria apre il 'portale' prima di dare inizio alla campagna vaccinale vera e propria da giovedì 16 dicembre, come in tutta Italia.

Le prenotazioni saranno attive sui consueti canali: online su prenotovaccino.regione.liguria.it; negli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere e nelle farmacie che effettuano il servizio; al numero verde 800 938 818.

Sono stati approntati alcuni hub specifici nelle Asl liguri dove verranno effettuate le vaccinazioni pediatriche:



ASL 1 Palasalute di Imperia: da lunedì a venerdì (escluso il 31 dicembre), dalle 14 alle 19 Palafiori di Sanremo: il 16,17, 20, 22, 23, 27 e 30 dicembre dalle 15 alle 19



ASL 2 Terminal Crociere di Savona: il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 Finalborgo, Hub di Santa Caterina: il martedì dalle 14.30 alle 18.30 Cairo Montenotte, Hub Sunrise: il mercoledì dalle 14 alle 20 Alassio Salute: il giovedì dalle 14 alle 20

ASL 3 Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13 Palazzo della Salute (Fiumara, primo piano): il mercoledì dalle 14 alle 17 Palazzo della Salute di Struppa: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 Casa della Salute di Quarto: il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30 Casa della salute di Pegli: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13





ASL 4 Rapallo, Ospedale piano terra: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre) Lavagna, Ospedale secondo piano: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre) Sestri Levante, Ospedale secondo piano: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre)





ASL 5 Distretto 18, via Sardegna 45 (Bragarina): il 16 dicembre dalle 14 alle 19, il lunedì e mercoledì (esclusi i festivi) dalle 14 alle 19 Ospedale San Bartolomeo Sarzana: il venerdì dalle 14 alle 19 (escluso 31 dicembre), sabato dalle 8 alle 13



Ad accompagnare i piccoli ci sarà anche Capitan Vaccino, il personaggio a fumetti della nuova campagna vaccinale di Regione Liguria in collaborazione con Alisa. Un vero e proprio eroe della vaccinazione che è pronto ad accogliere i più piccoli e a consegnar loro dei tatuaggi trasferelli con cui potersi divertire dopo la somministrazione. In tutti i punti vaccinali ci saranno anche i pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti del Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità.