Covid, scuola: con un solo positivo in classe scatta la Dad per tutti

di Redazione

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Abbiamo ritenuto prudente ritornare indietro. E' una misura che tiene conto del quadro attuale".

Anche con un solo alunno positivo tutta la classe andrà in Dad. E' quanto si legge nell'ultima circolare dei ministeri della Salute e dell'Istruzione. A meno di un mese dall'applicazione del nuovo protocollo, vengono reintrodotte le regole precedenti.

"Sulla scuola "stiamo affrontando una situazione di fronte a un quadro che cambia costantemente. Noi avevamo modificato il protocollo che prevedeva, tre positivi per la Dad. Visto e considerato che c'è un forte aumento di contagiati tra gli under 12 (che non sono ancora vaccinati perché non c'è ancora il vaccino), abbiamo ritenuto prudente, con una scelta condivisa con le Regioni, di ritornare alla previsione iniziale, con la Dad in caso di un positivo in classe. È una misura che tiene conto del quadro attuale". È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a Radio Anch'Io, su Radio1.

All’inizio dell’anno scolastico, grazie a contagi numericamente bassi e vaccini già abbastanza diffusi nella fascia di età dai 12 anni in su, il ministero della Salute aveva acconsentito ad ammorbidire le regole per la gestione delle quarantene in classe, con la possibilità di far scattare la Dad solo con tre positivi in classe. Ora la marcia indietro.