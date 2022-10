Covid, salgono le ospedalizzazioni in Liguria

Crescono le ospedalizzazioni per Covid-19 in Liguria. I ricoverati sono 151, 11 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 7 malati, ieri erano 5. Ci sono stati due decessi, donne di 80 e 84 anni al Villa Scassi e all'ospedale di Sarzana. I morti da inizio pandemia sono 5584. I nuovi casi sono 1093 a fronte di 5283 tamponi, 826 molecolari e 4457 test antigenici.

Il tasso di positività è al 20,68%, mentre a livello nazionale è al 21,7%. I guariti sono 691. I positivi sono13151, 400 in più rispetto a ieri. I nuovi contagi sono 439 nell'area di Genova, 242 nel Savonese, 173 nello Spezzino, 158 nell'Imperiese, 80 nel Tigullio, 1 non è residente in Regione. In sorveglianza attiva ci sono 8204 persone, 429 in più. Crescono le vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2264 dosi