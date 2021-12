Covid Liguria, 350 casi e tre decessi: a Imperia 108 contagi in 24 ore

di Alessandro Bacci

Crescono ancora gli ospedalizzati: i ricoverati sono oggi 5 in più per un totale di 141 pazienti. 8308 vaccini nelle ultime 24 ore

Ci sono 350 nuovi casi covid in Liguria, emersi dopo 4.698 tamponi molecolari e 15.091 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi sale poi di 138 casi a 4.607. E si registrano tre nuove vittime, tra il 17 e il 21 novembre: due donne di 82 e 88 anni, decedute all'ospedale Galliera di Genova, e un uomo di 90 anni scomparso all'ospedale San Martino di Genova.

Crescono ancora gli ospedalizzati: i ricoverati sono oggi 5 in più per un totale di 141 pazienti ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva, in linea al dato di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 2.782 persone (ieri erano 2.753). In isolamento domiciliare ci sono altre 141 persone. Rispetto ai luoghi di contagi, 107 nuovi casi sono a Imperia, 87 Savona, 58 in Asl3 a Genova, 68 in Asl4 nel Tigullio e 28 a La Spezia. Due nuovi contagiati non sono residenti in Liguria.

Rispetto alla campagna vaccinale, le nuove dosi somministrate di Pfizer o Moderna sono state in 24 ore pari a 8.308 (955.966 le seconde dosi, 114.778 le dosi aggiuntive (addizionali o booster).