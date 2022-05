Covid in Liguria: ricoveri in calo, ma quasi 1500 nuovi positivi

di Edoardo Cozza

Il tasso di positività in regione è al 14,4 per cento. Invariato il numero di terapie intensive, ma sono cinque i decessi delle ultime 24 ore

Sono 1455 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 10071 tamponi (2135 molecolari e 7936 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è al 14,4 per cento. Ci sono cinque decessi: tre donne e due uomini di età compresa tra i 76 e i 97 anni. Sono 5298 i morti da inizio pandemia.

Cala il numero degli ospedalizzati: sono 270, sei in meno rispetto a ieri. Resta invariato il numero delle persone in terapia intensiva: sono 16. I positivi sono 13831, 490 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono emersi 714 nell'area di Genova, 260 nello Spezzino, 169 nel Savonese, 194 nell'Imperiese, 116 nel Tigullio. Tre non risiedono in Liguria.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 1940. In isolamento domiciliare ci sono 13166 persone, 692 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1318 dosi di vaccino, nessuno proteico.