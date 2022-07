Covid in Liguria, nell'ultima giornata positivo un tampone ogni cinque

di Edoardo Cozza

Sono 1605 i nuovi casi, con i ricoveri in aumenti rispetto a ieri. In calo, però, le terapie intensive. Alto il numero di decessi: registrate altre 6 morti

Tasso di positività al 19,4% per un totale di 1605 nuovi casi positivi su 8.232 test eseguiti tra molecolari e antigenici in Liguria. Aumenta di 5 unità il numero dei ricoverati che oggi sono 468 contro i 463 di ieri ma cala il numero delle intensive che oggi sono 7, due in meno di ieri. Calano anche le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 19.842, 455 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero riporta altri 6 decessi avvenuti tra il 26 e il 28 luglio: si tratta di tre donne di età compresa tra gli 87 e i 91 anni e tre uomini di età compresa tra i 72 e gli 88 anni. Il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi è di 5.437.